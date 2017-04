Amélie Mauresmo maman pour la deuxième fois : Elle dévoile une photo du bébé

Cette deuxième grossesse, Amélie Mauresmo l'a voulue ultradiscrète, loin des courts de tennis et de la compétition. Et elle l'a eue. La championne française de 37 ans a annoncé sur Twitter la naissance de son deuxième enfant, survenue le 20 avril dernier. C'est avec une photo de la main de son fils aîné Aaron (1 an et demi) tenant celle du nouveau-né que la maman comblée a choisi de partager l'heureuse nouvelle sur son compte le 25 avril. Une image très tendre accompagnée du message suivant : "Aaron et Ayla se sont enfin rencontrés le 20 avril ! Tellement bouleversant..." Il s'agit donc d'une petite fille pour Amélie Mauresmo, le choix du roi.