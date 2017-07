Ana Girardot célèbre son chéri Arthur de Villepin, "l'homme le plus sexy"

Elle est une des plus belles actrices du cinéma français. Lui est un entrepreneur de talent à qui tout sourit. Accessoirement, elle est aussi la fille des acteurs Hippolyte Girardot et Isabel Otero, alors que lui est le fils de Dominique de Villepin et Marie-Laure Le Guay. Elle a 28 ans, il en a 29.

En couple depuis au moins deux ans, Ana Girardot et Arthur de Villepin filent le parfait amour et ne s'en cachent pas. Sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, les deux amoureux s'affichent ensemble alors qu'on ne les a jamais vus poser côte à côte sur un tapis rouge. Dernière occasion : l'anniversaire d'Arthur, fêté en bonne et due forme par Ana. Sur Instagram, où elle compte plus de 60 000 abonnés, la belle a célébré son homme via une tendre déclaration d'amour publiée en story – un mode éphémère, qui ne dure que 24 heures.

Sur celle-ci, la jolie comédienne actuellement à l'affiche de Ce qui nous lie publie une photo effet vintage d'Arthur en souhaitant un "joyeux anniversaire à l'homme le plus élégant et le plus sexy", tout en mentionnant son compte Instagram.