Ana Girardot magnifique : La nouvelle muse de Cédric Klapisch, liée à Pio Marmaï

C'est devant son papa Hippolyte, que la belle Ana Girardot a présenté son nouveau film, Ce qui nous lie, lors d'une belle avant-première organisée sur les Champs-Élysées à Paris le 12 juin. Muse de Cédric Klapisch, à l'image d'Audrey Tautou ou de Cécile de France, la jolie comédienne de bientôt 29 ans aimante les regards, sur le grand écran comme sur le tapis rouge. Élégante entre ses deux partenaires de jeu, Pio Marmaï et François Civil, elle a fait crépiter les flashs, avant d'être rejointe par le réalisateur de ce film qui raconte comment deux frères et une soeur se retrouvent et apprennent à cohabiter à la mort de leur père, un vigneron.

"Ce qui m'intéresse, c'est de faire du cinéma. Ça paraît bête, mais ce n'est pas si facile, on n'en fait pas à chaque film", assure l'auteur de L'Auberge espagnol et du Péril jeune. Et pour cela, il veut réunir des acteurs et des techniciens qui ressentent ce même amour. "L'ego, ça fait chier. Je le supporte de moins en moins, notamment chez les acteurs. Pour moi, un bon comédien, c'est quelqu'un qui joue avec les autres. J'ai besoin du 'jeu', pas du 'je'", assurait récemment Klapisch à Version Femina.

Son actrice Ana Girardot a choisi le cinéma, marchant dans les pas de ses illustres parents, mais Cédric Klapisch ne peut pas en dire autant de ses trois enfants. "Pour l'instant, le cinéma ne tente personne", s'est amusé le cinéaste et scénariste dont l'aîné fait des études d'économie, alors que la deuxième se destine à une carrière dans la mode. Dernier espoir, le petit dernier de 10 ans ne sait pas encore ce qu'il voudra faire !

Ce qui nous lie, en salles à partir du 14 juin.