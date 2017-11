Ana Ivanovic enceinte de son premier enfant : Elle confirme enfin sa grossesse

Les rondeurs qu'Ana Ivanovic tentaient de camoufler ces derniers temps correspondaient donc bien à une heureuse nouvelle. Retirée des courts depuis décembre 2016 après avoir atteint le sommet du classement WTA (elle a remporté Roland-Garros en 2008), l'ancienne tenniswoman serbe de 30 ans a annoncé officiellement le 22 novembre être enceinte de son premier enfant.

C'est sur Instagram, Twitter et Facebook que la très jolie brune a publié une photo de trois paires de baskets blanches, des Yeezy d'Adidas blanches, par ordre de taille. La plus grande pour son mari, le footballeur international allemand Bastian Schweinsteiger, celle du milieu pour elle et la dernière pour leur bébé. "Une petite extension à notre famille. Nous ne pourrions pas être plus heureux", commente-t-elle en légende, sans indiquer le sexe du bébé ou la date de son arrivée.

Bastian Schweinsteiger a également partagé la grande nouvelle sur ses réseaux, en publiant une photo d'Ana et lui. "Nous attendons un nouveau membre dans notre famille et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants", écrit le footballeur de 33 ans.

Touchée par les messages de félicitations, Ana Ivanovic a tenu à remercier ses fans pour leurs délicates attentions.