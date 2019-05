Anaïs Chevalier enceinte : la biathlète à l'entraînement en attendant bébé

Médaillée de bronze en 2017 dans l'épreuve du sprint, Anaïs Chevalier a été contrainte de mettre un terme à sa saison 2018-2019 plus tôt que prévu. "Quand le corps dit stop, il ne sert à rien de continuer à tirer sur la corde.

Je mets un terme à cette saison, j'ai connu énormément de joie et de satisfaction, et ces mois de décembre et janvier me font garder l'envie et la motivation !", avait-elle publié en mars dernier. La biathlète était déjà enceinte de son premier enfant.