Angelina Jolie : Au cinéma avec ses enfants pour découvrir... Tomb Raider ?

Le week-end était visiblement l'occasion d'une petite "toile" pour Angelina Jolie et ses enfants. Dimanche 18 mars 2018, l'actrice et réalisatrice de 42 ans est effectivement réapparue dans les rues de Los Angeles pour profiter d'une journée détente avec Zahara (13 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (9 ans). Accompagnée d'un garde du corps, l'adorable famille venait tout juste de sortir d'une projection dans un cinéma de North Hollywood.

Selon People, la future ex-épouse de Brad Pitt avait emmené leur progéniture découvrir le nouveau film Tomb Raider mettant en vedette la Suédoise Alicia Vikander. En 2001, Angelina Jolie avait fameusement interprété le rôle de Lara Croft dans un premier volet avant de revêtir son costume d'aventurière pour un second et dernier opus sorti en 2003, Lara Croft : Tomb Raider, le berceau de la vie.

Les tweets d'un internaute sont néanmoins rapidement venus contredire la version de People. "J'étais juste installé derrière Angelina Jolie avec 5 de ses enfants au cinéma. Un dimanche normal. Ils ont vu Love, Simon [comédie romantique de Greg Berlanti, NDLR] (pas Tomb Raider)", a écrit un certain Michael May (qui a mal compté le nombre d'enfants, incluant probablement le garde du corps dans la bande).