Angelina Jolie de retour en "Maléfique" : Elle s'éclate avec Elle Fanning

L'arrivée en catimini d'Angelina Jolie à Londres, à grand renfort de valises et en marge du mariage d'Harry et Meghan Markle, avait suscité de nombreuses rumeurs. Alors que certains espéraient voir la star hollywoodienne pointer le bout de son nez au mariage royal, Angie aurait en réalité débarqué dans la capitale britannique pour commencer Maléfique 2. Et le tournage a déjà débuté !

C'est Elle Fanning qui l'a confirmé, via son Instagram. La jeune interprète d'Aurore dans le premier volet a posté deux photos sur le tournage de la suite tant attendue de Maléfique en Grande-Bretagne. Sur l'une d'elles, on peut voir une Angelina Jolie complètement décontractée et décomplexée, aux côtés de sa partenaire de jeu – qui la compare d'ailleurs à sa mère. À l'image de ce grand sourire, c'est une Angelina Jolie heureuse qui s'affiche pour son grand retour face caméra, un an et demi après l'annonce de son divorce avec Brad Pitt.