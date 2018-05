Angelina Jolie : Son divorce avec Brad Pitt menace sa soif d'indépendance

Angelina Jolie est agacée par les contraintes liées à son divorce d'avec Brad Pitt. Alors que la procédure est toujours en cours et qu'elle devrait être finalisée dans les prochaines semaines, la Page Six nous apprend ce 23 mai 2018 que l'actrice de 42 ans a eu un petit "accroc" avec le comédien de 54 ans concernant la garde de leurs six enfants.

Le 17 mai dernier, Angelina Jolie a été vue arrivant à l'aéroport d'Heathrow avec deux de ses enfants, Shiloh (11 ans) et Knox (9 ans). La star américaine a effectivement posé ses valises à Londres pour assurer le tournage de Maléfique 2. Dans cette optique, elle souhaitait que tous ses enfants se joignent à elle en Angleterre pour la durée du tournage. Une demande qui n'a pas été satisfaite pour le moment car elle requiert beaucoup d'organisation et un tas de compromis du côté de Brad Pitt, installé aux États-Unis, alors même qu'un accord définitif pour la garde des enfants est encore en phase de négociations.

"Ils essayent de voir comment les choses pourraient fonctionner, mais elle n'est pas contente. Elle veut emmener les enfants à Londres avec elle pendant qu'elle travaille et tout le processus la frustre. Ils essayent de trouver une solution mais elle est vexée. Même les gens autour d'elle en ont marre", a lâché un indiscret.

Pour rappel, Angelina Jolie et Brad Pitt sont en procédure depuis septembre 2016, date à laquelle leur séparation avait été annoncée. Si la tension a été vive entre les deux acteurs, l'heure est enfin à l'apaisement et ils seraient aujourd'hui sur le point de signer les papiers. Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience...