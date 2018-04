Brad Pitt amoureux de Neri ? Il est "bien plus heureux", loin d'Angelina Jolie

Un an et demi après sa séparation d'avec Angelina Jolie, Brad Pitt va mieux. Selon un proche, l'acteur est redevenu "le charmant et heureux Brad d'antan". Il sort, s'amuse, a retrouvé le sourire et il se remet à fréquenter la gent féminine, nous apprend People. Quid de Neri Oxman, dont le nom a surgi dans la presse people outre-Atlantique ?

On sait que les deux présumés tourtereaux se soient vus plusieurs fois depuis l'automne et une visite au MIT (où Neri travaille en tant que professeur). Il se murmurait que Brad appréciait sa compagnie, qu'il était "fasciné" par la jolie brune et qu'il voulait passer plus de temps avec elle. Le comédien de 54 ans et la belle architecte de 42 ans sont "juste amis" maintient la source. Pourtant, selon le tabloïd Us Weekly, leur relation est loin d'être juste amicale. D'après un insider, Brad aurait été vu à plusieurs reprises près de la résidence de Cambridge, Massachusetts, où vit Neri. Il est également précisé que l'acteur de Fight Club aurait accompagné sa nouvelle dulcinée à Cape Town (Afrique du Sud) pour une conférence Design Indaba en février.

Info ou intox ? En tout cas, loin d'Angelina Jolie, Brad Pitt va donc mieux. "Se séparer a été très triste et choquant pour lui, mais il a commencé à reprendre soin de lui, assure ce proche, avec en ligne de mire, les addictions qui ont notamment conduit à son divorce. Il semble bien plus heureux." Un nouvel état d'esprit qui arrive alors que les Brangelina sont sur le plus point de finaliser leur divorce. "Les termes ont été acceptés. Ils sont juste en train de finaliser avec leurs avocats, mais ce sera classé dans quelques semaines", assure le proche de Brad.