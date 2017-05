Brad Pitt, ses addictions à l'alcool et aux joints: "C'était devenu un problème"

À coeur ouvert dans le dernier numéro estival du GQ Style, Brad Pitt s'épanche en long et en large sur sa situation, son divorce avec Angelina Jolie, comment il surmonte l'épreuve et en tire des leçons. Il se confie également sur son rapport à l'alcool, ses addictions, notamment à la drogue, et ce d'une manière totalement inédite.

"Je ne me souviens pas d'une journée depuis que j'ai quitté l'université où je n'ai pas picolé ou fumé un joint, ou autre chose", affirme l'intéressé, se remémorant même une époque où il était un "camé". "J'étais un professionnel. J'étais très bon", avoue l'acteur, qui ne manquait alors pas une occasion d'assouvir ses besoins, en toute discrétion, sans se rendre compte qu'il ruinait sa santé, mais aussi - et surtout - ses relations. "J'ai tout arrêté, à part l'alcool, quand j'ai fondé une famille", assure celui qui a notamment continué à consommer du vin - il est d'ailleurs propriétaire d'un rosé avec sa femme, dans le sud de la France. Avec Angelina Jolie, il passe donc un cap et met de côté la drogue et les joints, du moins à l'écouter.

Je picolais trop, et c'est devenu un problème

Accusé d'être un père dangereux par sa femme lorsque celle-ci demande officiellement le divorce après un incident à bord de leur jet privé – ivre, il s'en serait pris physiquement à son fils aîné de 15 ans, Maddox –, Brad Pitt ne cache plus la vérité : l'alcool a bel et bien été l'une des causes de son divorce. "Je picolais trop. Et c'est juste devenu un problème", lâche le comédien, père de six enfants et conscient qu'il "s'esquintait".

Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience ? "Je ne voulais plus vivre de cette façon", argue l'acteur de 53 ans. Il a donc dû se soigner et aujourd'hui, il se dit clean : "Je suis vraiment heureux aujourd'hui, ça fait six mois [que je n'ai pas bu], c'est un peu doux-amer, mais j'ai retrouvé mes sensations jusqu'au bout des doigts. Je pense que ça fait partie du défi humain : soit vous êtes dans le déni toute votre vie, soit vous trouvez des réponses et vous évoluez."

Du coup, aujourd'hui, Brad Pitt a trouvé de nouvelles addictions dans le "jus de cranberry et l'eau gazeuse". Et d'ironiser, presque victorieusement : "J'ai eu le test urinaire le plus propre de tout Los Angeles."