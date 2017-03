Angelina Jolie et Brad Pitt : Malgré le divorce, tout n'est pas fini entre eux...

Angelina Jolie et Brad Pitt ont beau ne plus former l'un des couples les plus amoureux de la planète Hollywood, ils demeurent cependant partenaires en affaires.

Alors que de nombreuses rumeurs affirmaient ces derniers mois que les deux stars américaines avaient l'intention de vendre leur propriété de Miraval dans le cadre de leur divorce, l'un de leurs collaborateurs, le vigneron Charles Perrin (membre de la famille du même nom associée à la gestion du domaine), a admis mardi 14 mars à l'AFP qu'il n'en était rien. "Les rumeurs de vente du domaine sont fausses. C'est un investissement pour leur famille et leurs enfants. Ils nous l'ont redit et participent à tout ce qui touche au domaine. On a des projets à long terme et on vient de sortir le dernier millésime de rosé avec nos noms dessus, 'mis en bouteille par Pitt, Jolie et Perrin'", a-t-il déclaré.

Le château de Miraval (situé près de Correns dans le Var), dans lequel les parents de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), Vivienne et Knox (8 ans) avaient célébré leur mariage en petit comité en août 2014, compte aussi énormément d'oliviers cultivés en terrasses. La toute première récolte d'huile d'olive a d'ailleurs été faite récemment. "Il y en a sur 12 hectares et maintenant qu'ils ont douze ans d'âge, on a sorti une huile extra-vierge 100% bio", a ajouté Charles Perrin. La production reste confidentielle, avec seulement 10 000 bouteilles de 50 cl en vente depuis ce mois-ci. Une huile gastronomique "suave, aux notes d'amande, de noisette et d'artichaut barigoule", conditionnée dans un flacon en grès pour une meilleure conservation et de couleur noir pour le chic. Une bouteille à l'image des Jolie-Pitt, qui devront vraisemblablement essayer de rester cordiaux dans leurs petites affaires malgré le déchirement de la séparation...