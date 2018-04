Brad Pitt in love ? Il est "fasciné" par sa nouvelle (et sublime) amie...

Selon la Page Six, la jolie brune à la tête très bien faite a donc rencontré Brad Pitt à l'occasion d'un projet d'architecture pour la MIT et sont "depuis devenus amis". "Brad et Neri se sont immédiatement bien entendus car ils partagent la même passion de l'architecture, du design et de l'art. On parle d'une amitié professionnelle", a glissé l'informateur. Néanmoins, il ne serait pas surprenant de les voir se rapprocher un peu plus. "Leur amitié n'est pas romantique. Ils sont tous les deux prudents (...) mais Brad a très envie de passer plus de temps avec Neri, elle est fascinante", a-t-on concédé.

Vous avez raison : elle est très impressionnante

Contacté par le média, le représentant de Brad Pitt a refusé tout commentaire. Mais un "ami" de la star a accepté de glisser quelques mots à ce sujet. "Vous avez raison sur le fait qu'ils sont juste amis et qu'elle est très impressionnante", a-t-il lâché.

Neri Oxman avait précédemment été mariée au compositeur argentin Osvaldo Golijov. Plus récemment, elle aurait été impliquée dans une relation avec l'activiste et milliardaire américain Bill Ackman, qui pourrait toujours partager sa vie. De la concurrence pour Brad Pitt ?

En 2007, le papa de Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (11 ans) et des jumeaux Vivienne et Knox (9 ans) avait lancé la fondation Make It Right Foundation, dont la mission est de construire des maisons pour les familles dans le besoin. Ces constructions se basent sur l'architecture bioclimatique (la spécialité de Neri Oxman, donc), qui est l'art et le savoir-faire de respecter l'environnement et le confort de l'habitant. En 2016, il avait évoqué son ambition dans un entretien au magazine Architectural Digest. "Lorsqu'on se rend compte que 40 ou 45 % de notre pollution mondiale provient de la façon dont on construit et maintient des habitations, c'est juste du bon sens de réfléchir à une meilleure solution", avait-il expliqué.