Angelina Jolie revient en Maléfique et promet "une suite très forte" !

C'était l'un des meilleurs rôles d'Angelina Jolie ces dix dernières années, et assurément son plus grand succès. L'actrice hollywoodienne va revenir dans la peau de Maléfique avec une suite dont le début du tournage semble imminent !

Interviewée par Deadline lors du festival de Telluride où elle présentait son long métrage First They Killed My Father (produit par Netflix et diffusé à partir du 15 septembre), elle a confirmé que son retour au cinéma en tant qu'actrice serait pour très bientôt. Maléfique 2 est bel et bien en préproduction et la méchante fée de La Belle au Bois Dormant va revenir après la réussite du préquel qui avait rapporté à Disney quelque 760 millions de dollars en 2014.

"Je suis le gagne-pain de la famille, donc oui, je dois m'y remettre", a ironisé la comédienne qui dit avoir "bien travaillé le scénario" avec le producteur Joe Roth et la scénariste Linda Woolverton, promettant que "ce serait une suite très forte". Un retour à la comédie pour celle qui clamait en décembre 2012 qu'elle arrêterait bientôt le métier d'actrice, pour se concentrer sur la mise en scène, la production et la politique humanitaire à échelle mondiale avec l'ONU.

Cela dit, Angie s'est fait rare devant la caméra ces sept dernières années. Outre Maléfique en 2014, précédé du raté The Tourist en 2010, Angelina Jolie s'est autodirigée dans Vue sur mer, où elle donnait la réplique à Brad Pitt. Mais le film avait été un échec public et critique. En outre, elle a encaissé quelques beaux chèques avec les Kung Fu Panda 2 et 3.