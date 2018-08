Angelina Jolie "incroyablement jalouse" : Amal Clooney lui a volé "son identité"

Brad Pitt ne serait pas le seul ennemi d'Angelina Jolie. Selon une source de Page Six, l'actrice en aurait également après Amal Clooney, qui lui aurait "volé son identité" de la personnalité glamour la plus engagée d'un point de vue humanitaire.

"Angelina déteste toute l'attention que reçoit Amal - elle est belle, elle est intelligente, elle est stylée, elle a une magnifique famille et elle fait un travail important sur les droits de l'homme", rapporte le témoin ce 20 août 2018. Il est vrai que la star et l'avocate partagent plusieurs points communs : toutes deux mères de famille actives, elles sont chacune à la tête de leur fondation caritartive tout en étant des ambassadrices des Nations Unies de premier plan. Angelina Jolie comme Amal Clooney apportent également une touche hollywoodienne à leur engagement en ayant notamment posé pour le Vogue américain.

Angelina vit dans sa bulle

Mais la jalousie de l'actrice ne s'arrêterait pas là. La mère de Maddox (17 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (10 ans) serait également très contrariée depuis qu'Amal et son célèbre mari, George Clooney, ont pris publiquement parti pour son ex-mari Brad Pitt depuis leur séparation annoncée en 2016. Un divorce particulièrement houleux qui a récemment ternit l'image d'Angelina Jolie, la faisant passer pour une femme "folle et calculatrice".

"Angelina vit tellement dans sa bulle qu'elle croit qu'Amal fait tout pour la copier, et Angie ne comprend pas pourquoi elle est elle-même devenue aussi peu populaire à Hollywood, a également rapporté la source. Mais la vérité est qu'Amal se moque complètement d'Angelina, elle se dédie complètement à sa famille et son travail." L'interprète de Tom Raider continue quant à elle d'afficher un large sourire, comme lors de sa récente apparition avec ses enfants à Los Angeles. Un sourire de façade semblerait-il...