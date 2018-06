Angelina Jolie risque de perdre la garde de ses enfants au profit de Brad Pitt !

Sale début de semaine pour Angelina Jolie qui vient d'écoper d'un lourd avertissement. Selon les informations rapportées mardi 12 juin 2018 par le bien informé The Blast (site fondé par un ancien de TMZ), le juge en charge de l'épineux dossier du divorce de la star américaine avec Brad Pitt vient de lui lancer une mise en garde bien sentie : si elle ne fait rien pour améliorer la relation de leurs six enfants avec leur père, l'actrice et réalisatrice de 42 ans risque d'en perdre la garde au seul profit du comédien de 54 ans.

En septembre 2016, Angelina Jolie avait choqué le monde entier en lançant une procédure de divorce, assurant à l'époque que le comportement de Brad Pitt menaçait la sécurité et le bien-être de Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (9 ans). Dans une interview publiée en mai dernier dans les pages de GQ, l'acteur de World War Z avait admis que son amour excessif de la boisson et la marijuana était devenu "un problème" au sein de son couple et de sa famille. Pour cette raison notamment, la justice avait décidé d'accorder temporairement la garde exclusive des enfants à Angelina Jolie, avec quelques droits de visite pour Brad Pitt mais toujours en étroite surveillances avec des agents des services sociaux et un psychologue. L'acteur suit par ailleurs depuis plusieurs mois une thérapie, seul et parfois avec ses enfants.

Un calendrier de garde bien précis

Près de deux ans après la rupture du couple de stars, les tensions semblent en tout cas toujours aussi vives et les deux ex ne parviennent pas à trouver un accord. Actuellement en Angleterre pour le tournage de Maléfique 2, Angie aurait récemment piqué une crise en tentant d'imposer le calendrier de ses tournages à Brad Pitt, qui reste toujours basé à Los Angeles. Fin mai, la Page Six avait ainsi révélé que l'acteur hollywoodien avait refusé de céder aux caprices de sa future ex-femme, s'opposant à ce que leurs enfants passent tout l'été au Royaume-Uni. "Angelina sera en Europe pendant des mois et veut que ses six enfants soient avec elle pour la durée du tournage. Brad y est opposé et fait en sorte que cela ne se passe pas comme ça. Il sera en tournage à Los Angeles pour l'été et il veut voir ses enfants en fonction de son calendrier de garde habituel. (...) Elle est furieuse. Mais il refuse que ses enfants soient aussi loin pendant des mois. Il pense que Los Angeles est leur base principale et que c'est là qu'il est le mieux qu'ils soient", avait-on confié.

C'est donc à la suite de ces révélations que le site The Blast révèle aujourd'hui que la justice exige des améliorations. Selon le juge, le fait que Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox "n'aient pas de relation avec leur père leur est nuisible" et "il est essentiel que chacun d'eux entretienne une relation saine et solide avec leur père et leur mère". Pour ce faire, plusieurs consignes ont été communiquées à la comédienne. "Le juge a ordonné à Angelina Jolie d'organiser un appel téléphonique avec les enfants et leurs médecins pour leur expliquer que 'le tribunal a déterminé que chacun d'entre eux était en sécurité avec leur père'", écrivent nos confrères, qui ont eu accès aux dossiers.

Angelina Jolie doit également "fournir à Brad Pitt les numéros de téléphone de chacun des enfants et lui permettre de les joindre à chaque fois qu'il le souhaite. De plus, elle n'est pas autorisée à lire les échanges de textos entre les enfants et Brad ou à donner le numéro d'un téléphone qu'elle surveillerait secrètement", lit-on. Un calendrier de garde pour l'été a par ailleurs été mis à jour pour favoriser les rencontres entre Brad Pitt et les enfants. Seul Maddox, qui fêtera ses 17 ans en août prochain, pourra décider lui-même s'il souhaite voir son père ou non.

Interdiction d'interférer entre Brad et les enfants

Ainsi, Brad Pitt a la garde des enfants entre le 8 et le 17 juin à Londres, à raison de quatre heures par jour, tandis qu'Angelina Jolie poursuit le tournage de Maléfique 2 dans la capitale anglaise. "Brad Pitt désignera un ou deux des enfants mineurs avec qui passer du temps en même temps. Pendant cette période de dix jours, il passera du temps avec chaque enfant au moins deux fois. Angelina Jolie n'a pas le droit d'être présente pendant les temps de visite de Brad Pitt ou d'interférer avec lui", lit-on. L'acteur aura ensuite la garde de ses enfants, à hauteur de dix heures par jour, entre le 27 juin et le 1er juillet. Un psychologue sera également présent.

Brad Pitt retrouvera ses enfants du 8 au 14 juillet, puis du 21 au 29 juillet, cette fois en Californie. Angelina Jolie aura la responsabilité de mettre les enfants dans l'avion à destination de Los Angeles, tout comme dans l'avion au retour pour Londres. "En Californie, Brad Pitt pourra décider si les enfants restent chez lui ou dans la propriété d'Angelina Jolie. Il doit aussi prendre ses dispositions pour que les enfants rendent visite à leurs thérapeutes et médecins", poursuit The Blast. Au final, lorsque les enfants seront avec leur père, "Angelina Jolie sera autorisée à les appeler au téléphone une seule fois par jour". Pas plus, pas moins. Autant de compromis qui ne doivent pas la ravir, elle qui s'était jusqu'à présent habituée à s'organiser en fonction de ses volontés.