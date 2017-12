Angelina Jolie : Sans soutien-gorge pour une virée aux puces avec les enfants

À quelques jours des célébrations des fêtes de fin d'année, Angelina Jolie a décidé d'embarquer trois de ses enfants pour une virée shopping au marché aux puces. Dimanche 10 décembre, l'actrice et réalisatrice de 42 ans a en effet été aperçue par les paparazzi lors d'une promenade au Rose Bowl Flea Market, à Pasadena. Escortée d'un garde du corps, elle était accompagnée de Shiloh (11 ans) et des jumeaux, Vivienne et Knox (9 ans).

Presque incognito derrière ses lunettes noires, la future ex-épouse de Brad Pitt était coiffée d'un chapeau et ne portait visiblement pas de sous-vêtements. Sa frêle silhouette se devinait sous une robe noire et un long cardigan gris. Maman poule protectrice, Angie n'a pas quitté des yeux ses trois enfants, qui ont arpenté les allées du marché à la recherche de nouveaux jeux et objets fétiches. Knox, qui est le troublant sosie de son célèbre papa, a jeté son dévolu sur une arbalète en bois, tandis que sa jumelle a été vue avec une grande couverture colorée sous le bras. Vêtue d'un pantalon camouflage et d'une chemise blanche, les cheveux plus courts qu'à l'accoutumée, Vivienne ressemble aujourd'hui comme deux gouttes d'eau à son aînée Shiloh avec ses airs de garçon manqué.

La dernière fois que le clan Jolie-Pitt est apparu devant les photographes remonte au mois de septembre dernier, lorsque les six enfants avaient accompagné leur mère à l'avant-première du film D'abord, ils ont tué mon père à New York. Fin octobre, Angelina Jolie avait ensuite emmené Zahara (12 ans) et Shiloh à l'avant-première du film The Breadwinner à Hollywood.