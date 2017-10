Angelina Jolie : Soirée ciné avec ses filles Shiloh et Zahara

Vendredi 19 octobre 2017, Angelina Jolie s'est offert une soirée entre filles, emmenant ses enfants assister à la première de The Breadwinner, un film d'animation que sa société de production coproduit, au TCL Chinese Theater à Hollywood.

Lors du photocall de la soirée, Angelina Jolie, ravissante dans une élégante robe blanche à manches trois quarts signée Ulyana Sergeenko, était tout sourire au moment de prendre la pose avec ses filles. L'actrice américaine était accompagnée de sa fille Zahara (12 ans), elle aussi très distinguée en robe noire, et de sa fille Shiloh (11 ans), au look toujours androgyne, en pantalon et chemise. On a aussi vu Nora Twomey, qui réalise le film, et la jeune actrice Saara Chaudry, qui prête sa voix au personnage principal (Parvana).

The Breadwinner, adapté du roman de Deborah Ellis, raconte l'histoire d'une petite fille afghane qui s'habille en homme pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille après l'arrestation injuste de son père par les talibans. Le film sortira le 17 novembre aux États-Unis mais seulement le 27 juin 2018 en France.

Thomas Montet