Anne-Elisabeth Lemoine, son mensonge à Marc-Olivier Fogiel : "Moment horrible"

Anne-Elisabeth Lemoine ne s'attendait sûrement pas à se retrouver dans une telle situation. Invitée sur le plateau des Enfants de la télé le 16 septembre 2018 sur France 2, la présentatrice de 48 ans a dû faire face à un Laurent Ruquier taquin. Ce dernier a fait une révélation incroyable sur l'animatrice de C à vous (France 5) qui n'avait pas hésité à mentir à Marc-Olivier Fogiel.

"Vous vous servez souvent de vos enfants comme prétexte ? Il paraît que vous n'arrêtez pas de mentir", a lancé Laurent Ruquier à Anne-Elisabeth Lemoine pour amener le sujet. Affirmant qu'elle était "une mère parfaite" qui ne mentait pas, l'animatrice n'a pas échappé à l'anecdote du présentateur des Enfants de la télé : "C'est Marc-Olivier Fogiel qui a raconté qu'en 2007, il était dans les couloirs de Canal+, il vous appelle et vous lui dites : 'Je ne peux pas te parler, je suis chez le médecin avec mon fils.' Et là, il vous voit sortir des bureaux du patron de Canal+."

"Tout est vrai", a révélé Anne-Elisabeth Lemoine, très embarrassée, avant d'ajouter : "Non mais quel moment horrible ! C'est-à-dire que je ne savais pas comment dire à Marc-O : 'Écoute, voilà, merci de m'avoir donné du travail pendant neuf ans, mais je vais aller chez la concurrence.' Je ne savais pas comment lui dire. Et donc il voulait me voir parce qu'il sentait quand même qu'il y avait un truc et j'ai dit écoute, je ne peux pas te voir... avec une petite voix bien tremblotante de mère inquiète : 'Je ne peux pas là, mon fils ne va pas bien, je suis chez le médecin."

Et le moment gênant arriva : "Je raccroche, dans la seconde qui a suivi, j'étais dans le hall de Canal+, je m'apprêtais à voir Ara Aprikian, qui dirigeait les programmes pour signer mon contrat." "Et je vois Marc-O face à moi, on aurait dit un film ! J'étais blanche comme les murs du hall de Canal+", a-t-elle conclu. Voilà un mensonge qu'elle n'oubliera jamais !