Anne Richard, son désir de maternité déçu : "Je me suis réveillée un peu tard"

En 2016, France 2 déprogrammait la série culte Boulevard du Palais qu'elle diffusait depuis 1999 sur son antenne. Depuis ce jour, l'actrice suisse Anne Richard (48 ans), qui n'est autre que la compagne de Fabien Lecoeuvre (58 ans) à la ville, se consacre à ses nouvelles envies... et bien entendu à son amoureux !

Interrogée par nos confrères d'Ici Paris, Anne Richard a notamment raconté les coulisses de sa rencontre avec celui qui allait par la suite devenir sa moitié. "On s'est connus dans Rires et chansons de Cyril Hanouna où Fabien était chroniqueur. Je faisais la promotion des Héritiers, que je jouais au théâtre. J'ai été séduite mais je ne lui ai pas dit... avant neuf mois. C'est sur les quais, à Paris Plages, que nous avons concrétisé. Il me racontait l'Histoire de France à chaque pont. J'ai fondu...", s'est-elle souvenue avec émotion.

Dix ans plus tard, Anne et Fabien sont toujours aussi amoureux... même s'ils n'ont pas désiré vivre sous le même toit à Paris. "On a fait le choix de vivre chacun chez soi, ça nous donne de la liberté. Et on a notre maison en Normandie, où l'on se ressource", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre sur son désir inassouvi d'avoir un enfant avec son compagnon : "Je me suis réveillée un peu tard. J'ai refusé d'en avoir un avant car j'avais cette mission : être actrice ! J'avais la crainte un jour de lui reprocher d'être là. C'est une erreur, mais à ce moment peut-être, je n'étais pas prête ou l'envie n'était pas suffisamment forte. Fabien n'est pas en manque, il a sa fille, Sarah, 23 ans. Moi, j'ai des neveux, Arthur, 15 ans, et Sébastien, 8 ans."

Aujourd'hui, Anne Richard se consacre à l'écriture d'albums pour enfants (Martin et les larmes de sirène, Petit prince des rues...), mais ne cache pas son envie de retourner sur les planches. "Je rêve d'une vraie carrière au théâtre. Et à la télé et au cinéma, d'incarner des femmes, des mamans. Ou faire une saga familiale", a-t-elle renseigné. Le message est passé !

