Anne Roumanoff : Sexuellement harcelée dans sa jeunesse

Alors qu'elle fête ses 30 ans de carrière et poursuit les représentations de son spectacle intitulé Aimons nous les uns les autres, Anne Roumanoff a accordé une interview à Télé Star, dans le cadre d'un Facebook Live. En pleines affaires Weinstein et Rozon, elle s'est exprimée sur le harcèlement sexuel.

Anne Roumanoff, comme tant d'autres femmes dans l'industrie du divertissement, confesse avoir elle aussi été victime au moins une fois dans sa vie de harcèlement. "Une fois, j'avais un directeur de café-théâtre, j'étais jeune, j'avais 22 ans, je pense c'était il y a trente ans, il me raccompagnait à l'hôtel et me disait : 'Laisse-moi te faire l'amour comme une bête !' et j'avais dit : 'Toi, tu arrêtes tout de suite sinon je ne reviens plus jamais dans ton café-théâtre !' J'avais dit ça et ça l'avait calmé parce que déjà à l'époque je remplissais les cafés-théâtres", a-t-elle confié à Télé Star.

L'humoriste de 52 ans confie qu'elle avait eu le cran de se défendre mais qu'en y repensant, cela aurait pu être pire. "C'est vrai que ce n'était pas forcément drôle, j'étais jeune. Mais je ne me suis pas laissée impressionner (...) Il y a des choses, des fois, où ton intégrité physique est menacée... Là ce n'était pas le cas", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet