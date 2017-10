Gilbert Rozon : Une nouvelle victime supposée l'accuse et l'accable...

Sous le coup d'une enquête criminelle après la plainte d'une femme pour agression sexuelle, le producteur de spectacles et fondateur du festival d'humour Juste pour rire, Gilbert Rozon, est accablé de toutes parts. Alors que neuf femmes (dont une l'accuse de viol) se sont manifestées, une nouvelle victime supposée parle à son tour...

Ça va durer dix minutes puis il va s'en aller

C'est auprès du site de Radio Canada que la comédienne québécoise Patricia Tulasne a livré son témoignage. Elle affirme avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de Gilbert Rozon après une soirée au restaurant, en 1994, à Montréal. Alors qu'il l'avait raccompagnée chez elle après la représentation de la pièce Le Dîner de cons, dans laquelle elle jouait et qu'il produisait, il se serait montré insistant, voulant monter dans son appartement et attendant même qu'elle finisse de promener son chien ! "Je reviens à la maison et il est encore là. Je lui dis : 'Bon bien Gilbert, au revoir, c'était une belle soirée, merci.' Il pousse la porte, entre dans l'appartement. Je ne sais pas comment réagir, sincèrement. Je me dis : 'Bon, bien, là, soit on s'en va vers une bagarre, soit...' Je me suis dit : 'Ce qui est le plus simple pour moi, c'est de me laisser faire.' Je me suis dit : 'Ça va durer dix minutes puis il va s'en aller après et je vais en être débarrassée.' Et c'est ça qui s'est passé", raconte-t-elle.

La comédienne dit ne pas avoir porté plainte à l'époque. "Après, je m'en suis voulu. J'aurais peut-être dû le repousser. Mais il faut remettre ça en contexte : j'étais jeune. Il y a toujours cette espèce de relation de l'employeur. Moi, j'étais son employée, quelque part. C'était un homme très puissant, donc capable... Moi je commençais ma carrière, j'étais jeune. Il était capable de barrer quelqu'un dans le milieu", explique-t-elle.

Tout le monde savait

Gilbert Rozon, qui a démissionné de tous ses mandats et a mis M6 dans l'embarras alors que la 12e saison de La France a un incroyable talent devait prochainement démarrer (le programme est suspendu, les émissions seront sans doute reprises de zéro avec un nouveau juré à sa place), était apparemment connu pour ses agissements, à l'instar d'Harvey Weinstein. "Dans le monde du show business au Québec, tout le monde savait que Gilbert Rozon avait ce genre de pratiques. C'est un petit monde, on se connaît tous. Et en 1998, Rozon a plaidé coupable d'agression sexuelle sur une femme de 19 ans. On l'a vu menotté dans les médias. Il a obtenu une absolution parce que la Cour a estimé que s'il était condamné, il ne pourrait plus voyager et que cela mettrait donc en danger son entreprise", rappelle la journaliste Denise Bombardier, auprès du Parisien.

Pour l'heure, les multiples artistes que produit Gilbert Rozon ne s'expriment pas... "Parce que Rozon, c'est l'un des plus gros créateurs d'emplois du show business au Québec. C'est un homme qui pouvait donner des jobs à tout le monde. Le show business l'a protégé comme l'église catholique protège ses prêtres pédophiles ou la mère de famille le père incestueux...", explique Denise Bombardier.

Thomas Montet