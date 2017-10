Gilbert Rozon accusé d'agression sexuelle : Que va faire M6 ?

Rien ne va plus pour Gilbert Rozon. Comme l'a révélé le site de Radio Canada, le producteur québécois et juré de La France a un incroyable talent (M6) est visé par une enquête criminelle pour une affaire d'agression sexuelle. D'après les indications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la plainte concerne "un incident qui se serait produit à Paris, en 1994". Plus encore, le journal québécois Le Devoir indique que pas moins de neuf femmes – dont la comédienne Salomé Corbo ou encore l'animatrice Penelope McQuade – ont raconté avoir été harcelées ou agressées par Gilbert Rozon sur une période de trente ans.

De son côté, le producteur a annoncé via sa page Facebook qu'il quittait ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal ainsi que de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mais qu'en est-il de son rôle de juré dans La France a un incroyable talent ?