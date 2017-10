Affaire Weinstein : Une actrice l'accuse de l'avoir forcée à toucher son sexe

Depuis un peu plus de deux semaines, le producteur Harvey Weinstein est dans la tempête après de multiples accusations de harcèlement, agression sexuelle et même de viol. L'ancien roi d'Hollywood, viré de sa société et parti en cure, est à nouveau accusé par une ex-actrice.

Il y avait déjà eu une quarantaine de témoignages, de stars et d'anonymes, contre Harvey Westein et les langues continuent à se délier. Cette fois, c'est la méconnue Heather Kerr (vue dans la série Moesha) qui, lors d'une conférence de presse avec son avocate Gloria Allred, a fait des révélations. Elle a affirmé qu'au début de sa carrière d'actrice, elle avait eu un entretien avec le producteur et qu'il lui avait "attrapé la main, placée de force et maintenue sur son pénis" en disant "c'est comme ça que les choses marchent à Hollywood". Celle-ci, qui a fondu en larmes, a expliqué avoir mis fin à la rencontre, traumatisée. "Je me suis sentie si démunie. J'étais glacée par la peur, il n'y avait personne d'autre dans ce bureau", a-t-elle ajouté.

L'avocate Gloria Allred a déclaré pendant la conférence de presse : "Harvey, toi et les autres comme toi, vous êtes finis. Les femmes n'accepteront plus ça." Elle représente également Louisette Geiss, une ex-actrice qui accuse le producteur de s'être exhibé nu devant elle et de lui avoir demandé de le regarder se masturber.