Harvey Weinstein renié par son frère Bob : "J'ignorais qu'il était un prédateur"

Ils collaboraient ensemble depuis 1979, date à laquelle ils avaient fondé Miramax, société de distribution ayant produit les plus gros succès hollywoodiens tels que Pulp Fiction, la saga Scream, Shakespeare in Love ou Sin City. Après avoir viré son frère aîné, Bob Weinstein (62 ans) s'est exprimé samedi 14 octobre auprès du Hollywood Reporter pour aborder le scandale qui fait l'actualité depuis une semaine. Mis en cause dans deux enquêtes journalistiques, Harvey Weinstein (65 ans) est accusé de viols, de harcèlement et d'agressions sexuelles sur plusieurs dizaines de femmes. La plupart sont des stars de cinéma qui ont toutes élevé la voix pour dénoncer celui qui agissait en toute impunité depuis environ trois décennies.

Justement, comment l'entourage proche et familial d'Harvey Weinstein pouvait-il ignorer ses actions pendant autant d'années ? Pointé du doigt par l'actrice Rose McGowan, l'une des victimes de son frère qui a déclaré sur Twitter qu'il était bel et bien au courant des rumeurs, Bob Weinstein a d'abord assuré qu'il n'adressait presque plus la parole à son frère depuis plusieurs années. "Au cours des cinq dernières années, j'ai probablement dû lui adresser la parole dix fois. C'est vous dire la fracture qu'il y a eu. Depuis le lancement de notre société Dimensions Films, nous dirigions deux entreprises séparées. Donc beaucoup de gens avec lesquels il travaille, acteurs et actrices, sont des personnes que je n'ai jamais rencontrées et elles le savent. Je voulais mener une existence séparée", a-t-il confié.

Je voyais bien qu'il était infidèle

Qualifiant son frère d'homme "arrogant et dégoûtant" qui "traitait les gens comme de la merde tout le temps" (il a lui même été victime d'abus verbaux et d'une attaque physique, révèle-t-il), Bob Weinstein a ensuite expliqué qu'il savait pertinemment que son frère "courait après les femmes" et qu'il trompait sa femme Georgina Chapman, avec laquelle il était en couple depuis 2004. "Ses actions me rendaient malade. Mais j'ignorais le reste. Je lui demandais pourquoi il trompait constamment sa femme. Je voyais bien qu'il était infidèle. Mais je n'étais pas dans la chambre avec lui. Pour moi, il était seulement infidèle, ce n'était même pas comme s'il avait une seule maîtresse. C'était une conquête après l'autre. Mais tout ce que j'ai lu des descriptions du New York Times ? Impossible. Je ne savais pas qu'il était le prédateur qu'il est. Et la façon dont il forçait les personnes à faire des choses avec lui ? Je pensais que tous les rapports étaient consentants", a-t-il glissé.

Se disant "écoeuré" pour les nombreuses victimes d'Harvey Weinstein, Bob a poursuivi son interview en annonçant que la Weinstein Company (fondée en 2005) changerait prochainement de nom, démentant au passage les rumeurs d'un rachat. Pour lui, pas question de tout arrêter à cause de son frère. "J'ai le coeur brisé pour toutes les femmes qu'il a blessées. Toute ma vie d'adulte, je me suis battu pour les films que je voulais voir à l'écran. Je me suis battu pour mes salariés qui ont consacré leurs vies à réaliser la vision de cette entreprise, que mon frère et moi avons fondée. Mais je ne peux pas me battre pour l'indéfendable. (...) On ne veut pas le laisser gagner. Mon frère est celui qui doit payer pour tout, que cela soit criminel ou autre. Mais je ne pense pas que les employés de l'entreprise ou l'entreprise elle-même doit payer", a-t-il ajouté.

Une cinquième femme accuse Harvey Weinstein de viol

Face aux nombreuses accusations de victimes, Harvey Weinstein finira-t-il par être rattrapé par la justice ? C'est en tout cas bien parti pour. Jeudi 12 octobre, la police de New York a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête sur une agression sexuelle présumée remontant à 2004. Celle-ci pourrait concerner l'actrice Lucia Evans, l'une des femmes au centre de l'article publié le 10 octobre par le New Yorker. Dans un même temps, Scotland Yard a confirmé qu'une enquête avait également été ouverte en Angleterre. Selon le Daily Mail, la plaignante est l'actrice anglaise Lysette Anthony (54 ans, elle a travaillé), qui affirme avoir été violée par le producteur dans sa maison au cours des années 1980. Elle devient ainsi la cinquième femme à accuser Harvey Weinstein de viol, après entre autres Rose McGowan et Asia Argento.

Comme une nouvelle ne vient jamais seule dans cette affaire, l'Académie qui remet les prestigieux Oscars a décidé samedi 14 octobre d'exclure "à vie" le producteur déchu. "Non seulement nous prenons nos distances avec quelqu'un qui ne mérite pas le respect de ses collègues, mais nous envoyons un message pour affirmer que le temps de l'ignorance délibérée et de la complicité honteuse vis-à-vis des comportements d'agression sexuelle et du harcèlement sur le lieu de travail dans notre industrie est terminé", a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel.