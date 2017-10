Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle : "Arrête de manger, grosse truie"

Les scandaleuses révélations autour du producteur américain Harvey Weinstein, pointé du doigt après la parution d'un article à charge du New York Times qui expose au grand jour les témoignages de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles, continuent de secouer la presse.

Alors qu'il vient d'être licencié de sa propre société de production (notamment dirigée par son frère Bob Weinstein) et que ses proches sont de plus en plus nombreux à lui tourner le dos, l'homme de 65 ans doit également faire face aux témoignages accablants de ses anciens collaborateurs, dont les langues se délient chaque jour un peu plus.

Arrête de manger autant

Contacté par la Page Six, un membre de l'industrie cinématographique a ainsi raconté un incident remontant à l'année 2007. A cette époque, Harvey Weinstein s'était rendu en Angleterre pour visiter les plateaux de tournage du film Retour à Brideshead, distribué par sa société Miramax. Sur place, le producteur aurait approché et ouvertement dragué l'actrice Hayley Atwell (vue ces dernières années dans les films Captain America dans le rôle de Peggy Carter). Alors âgée de 24 ans, cette dernière a été la cible d'attaques désobligeantes sur son physique lors d'un déjeuner d'équipe où son bourreau lui a conseillé de faire attention à ce qu'elle mangeait. "Tu ressembles à une grosse truie à l'écran. Arrête de manger autant", lui aurait-il lâché.

Bouleversée, Hayley Atwell s'est alors empressée de rapporter cette terrible conversation à sa co-star, l'actrice britannique Emma Thompson. Selon le témoin, la star oscarisée a "pété un plomb, pris Weinstein à part et l'a menacé de démissionner s'il forçait Atwell ou n'importe quelle autre femme du plateau à faire un régime. Emma a dit à Harvey qu'il était un misogyne, une brute, elle lui a vraiment fait passer un mauvais moment". Une mise au point qui a porté ses fruits, puisque le producteur a immédiatement cessé de malmener sa nouvelle proie. Hayley Atwell est ressortie "indemne" de cette expérience, même si d'autres comédiennes ayant fréquenté le producteur (comme Ashley Judd et Rose McGowan, toutes deux citées dans l'enquête du New York Times) n'ont malheureusement "pas eu autant de chance".