Anne-Sophie Lapix, ses rares confidences : "Mon époux est un soutien essentiel"

Anne-Sophie Lapix fait sa rentrée. Alors qu'elle débutera le 4 septembre prochain la présentation du journal de 20h sur France 2, la journaliste de 54 ans s'exprime cette semaine dans les colonnes du magazine Elle, interview lors de laquelle elle a accepté d'évoquer son époux. Un fait très rare pour cette tête brillante qui tient à préserver autant que possible sa vie privée.

Mariée depuis 2010 à l'homme d'affaires Arthur Sadoun, président du directoire du groupe Publicis dont elle partage la vie depuis maintenant près de dix ans, l'ex-présentatrice de C à vous a dans un premier temps démenti former avec lui un "power couple" sous prétexte qu'ils menaient chacun une carrière à succès. "C'est un fantasme, car moi, je n'ai aucun pouvoir ! À part chez moi, où il est absolu ! Mais sinon ? Je n'en ai pas au sein de la rédaction, j'ai une mission. Et même mon mari, je ne le vois pas comme un homme de pouvoir. Il fait partie d'une génération de patrons qui ne veulent pas les responsabilités pour être en haut, mais pour faire avancer les choses", a-t-elle glissé.

Mon mari me dit des choses intéressantes auxquelles je ne pense pas

Si elle n'évoque presque jamais celui avec lequel elle forme une équipe soudée, Anne-Sophie Lapix a toutefois glissé quelques autres confidences, révélant toute l'admiration qu'elle porte à son mari. "Nous avons tous les deux les mêmes priorités. Et il est un soutien essentiel. Il me dit des choses intéressantes auxquelles je ne pense pas. C'est très précieux car nos cerveaux ne fonctionnent pas de la même manière ! Il m'ouvre d'autres perspectives, et réciproquement. Nos discussions portent sur nos choix professionnels et sur nos relations de travail. Il ne connaît pas la misogynie et est très respectueux de mon autonomie", a-t-elle conclu. Une relation égalitaire basée sur le respect mutuel, l'amour et la confiance : la journaliste a décidément tout pour être heureuse !

