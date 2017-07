Anthony Delon et sa carrière : "Globalement je me suis quand même emmerdé

Alors que son père Alain Delon dresse le bilan de sa vie dans Vanity Fair, Anthony Delon fait également un point sur sa carrière. Plus occupé aujourd'hui à enchaîner avec passion les collections de cuir qu'à tourner, l'acteur et businessman a offert une session de nostalgie à ses abonnés sur Instagram, en postant une photo de lui dans le téléfilm L'Homme pressé de Sébastien Grall. "Mon film préféré et le personnage que j'ai le plus aimé jouer, sans doute celui qui me ressemble le plus aussi", dit-il.

"31 ans de métier (j'ai tourné mon premier film à 21 ans) 39 films, séries et fictions confondues, et pourtant il n'y en a véritablement que 7 qui comptent à mes yeux, ou j'ai pris un vrai plaisir, ou on m'a 'filé à bouffer' comme on dit. De ces rôles ou l'on peut se donner vraiment et qui révèlent les acteurs. J'ai eu des belles rencontres, certains sont devenus mes amis", résume le comédien qui a cité également des films Rhesus Romeo, Pêcheur d'Islande ou encore Frenchman's Creek.

J'avoue qu'il y'a une poignée de cons dans ce métier, des snobs, bobos pour la plupart qui m'ont toujours reproché de porter mon nom

"Mais globalement je me suis quand même emmerdé, lâche-t-il ensuite. J'avoue qu'il y'a une poignée de cons dans ce métier, des snobs, bobos pour la plupart qui m'ont toujours reproché de porter mon nom. Ils tiennent dans les doigts des deux mains, mais ça suffit, c'est un peu comme une minorité de blocage, ils ne m'ont jamais donné accès à leur cinéma." Des propos qui font écho à ceux de sa soeur Anouchka pour Vanity Fair. "C'est un nom qui suscite un rejet et il a du mal à le comprendre, déclarait la jeune femme. Des producteurs refusent des projets à cause de mon nom. Pour moi, ça a commencé au cours Simon. J'étais timide, j'étais nulle et j'entendais : 'je viens rien que pour voir comment la fille de Delon va se casser la gueule'."

"Heureusement il y'a eu les autres, et puis le public, ce public que j'ai rencontré pendant ces décennies et qui m'a montré pour la grande majorité de la sympathie, du respect et parfois même de la tendresse. Des millions de gens qui vous regardent en une soirée... il n'y a pas beaucoup de films qui font ça ! Bref, je ne vais pas m'étendre plus, tout ça pour dire qu'il est peut être temps de me consacrer a autre chose, ma ligne de cuirs en l'occurrence", a conclu Anthony Delon.