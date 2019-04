Anthony Dupray (Premiers baisers): Le défi lancé à son père, atteint d'un cancer

Invité par Public à relater un événement fort de sa vie pour la rubrique Mon histoire incroyable, le séduisant comédien Anthony Dupray (Premiers baisers, Les Années fac, Navarro...) a choisi de parler librement du cancer de son père.

L'acteur de 44 ans, qui s'apprête à monter sur les planches de La Grande Comédie de Paris avec la pièce Derniers baisers (du 3 mai au 10 juillet 2019), a ainsi évoqué le combat de son papa, il y a quatre ans, lorsqu'il a découvert qu'il avait un cancer de la gorge. "Il a toujours été un grand sportif, ne fumait pas et ne buvait pas. Soixante-cinq années à n'avoir aucune addiction, pour finalement choper une maladie de fumeur. Quelle injustice !", souligne à juste titre le comédien. Très marqué, Anthony Dupray met alors temporairement sa carrière sur pause, quitte Paris et retourne auprès des siens, au Havre. "Je suis l'aîné, je me devais d'être le chef de famille", justifie-t-il.

Toutefois, à cette époque, Anthony Dupray se voit proposer une pièce de théâtre dans laquelle il aimerait bien jouer, surtout qu'il ne connaissait pas encore ce monde-là. Dans sa tête germe alors une idée... "Le cancérologue m'explique que mon père a besoin d'un soutien, de quelque chose d'encore plus fort que l'amour pour vaincre la maladie : l'espoir. J'explique alors à mon père que je viens de recevoir une pièce de théâtre qui se jouera dans un an exactement", relate-t-il. Son idée est alors très simple : forcer son père à se battre très fort contre la maladie pour qu'il soit là pour l'applaudir. "Un an après, il était là, présent, debout pour m'applaudir. Quatre ans ont passé et aujourd'hui, mon père profite au maximum de sa retraite avec sa femme", ajoute-t-il.

Nul doute que le papa d'Anthony Dupray sera encore présent en mai prochain pour encourager son fils lorsqu'il entamera les représentations de Derniers baisers. Une pièce de Franck Le Hen dans laquelle il donnera la réplique à Magalie Madison, alias Annette de Premiers baisers.

Thomas Montet

Le récit intégral d'Anthony Dupray est retrouver dans Public, dans les kiosques le 19 avril 2019.