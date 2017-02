Antoine Conte : Le lycéen violemment agressé par le footballeur témoigne

L'affaire avait fait grand bruit. Alors défenseur à Reims (club de Ligue 2), Antoine Conte se retrouvait en garde à vue le 8 décembre dernier après avoir violemment agressé un jeune homme en pleine rue, alors que le footballeur de 22 ans se disputait avec sa compagne. Ce lycéen de 19 ans frappé à coups de batte de baseball avait été hospitalisé d'urgence et placé en soins intensifs.

Près de deux mois après sa terrible agression, la victime d'Antoine Conte livre son tout premier témoignage à RMC Sport. Encore très marqué par cet épisode, Liam Jean revient sur le déroulement des faits depuis le domicile familial de Savigny-sur-Orge (Essonne), qu'il a regagné depuis. Le 8 décembre, le jeune homme faisait du skateboard dans les rues de Reims en compagnie d'amis... "D'un coup, on entend une porte qui s'ouvre assez violemment et une femme qui crie et qui pleure, raconte Liam. Directement, ni une, ni deux, je suis allé voir ce qui se passait. J'ai à peine eu le temps de voir une femme se faire repousser chez elle, elle est tombée et du coup je me suis interposé, j'ai montré que j'étais là. Il s'est retourné, à commencer à m'insulter, m'a demandé ce que je regardais et m'a demandé de partir. C'est ce que j'ai fait, mais il était vraiment agressif. Je suis parti revoir mes amis et j'ai voulu appeler la police. Mais il est ressorti avant que j'ai le temps d'appeler", relate-t-il face à la caméra.

C'est alors que son destin a basculé. "Il m'a demandé de venir le voir et quand j'ai commencé à avancer et que je suis arrivé à 30 mètres de lui, il a commencé à marcher vers moi, poursuit-il. Et là, j'ai aperçu qu'il avait une batte de baseball et une bombe lacrymogène dans l'autre main. Il ne m'a pas parlé, je lui ai dit que ça ne servait à rien de faire ça et il m'a mis un coup de batte dans la jambe et, directement, il a enchaîné avec un à la tête. Mes amis sont partis en courant. Une fois que j'ai rouvert les yeux, il était au-dessus du moi et il m'a dit : 'Allez casse-toi maintenant, la prochaine fois que je te revois ici, je te nique ta race !'. Je suis parti en courant mais, 100m plus loin, je ne pouvais plus courir. Un ami est venu me récupérer et a appelé les pompiers", continue-t-il à expliquer.

De lourdes séquelles

Si le pire a été évité, Liam Jean ne retrouvera plus jamais sa vie d'avant. Il conservera à jamais des points noirs dans le cerveau. "Les derniers examens médicaux réalisés ont par ailleurs décelé des soucis dans le rocher interne de l'oreille (...) et un disque qui s'est déplacé au niveau du dos", détaille RMC Sport. Gravement touché à la main gauche, le lycéen n'a pas encore retrouvé sa motricité, ce qui l'empêche de s'adonner à l'une de ses passions, le mixage. Liam espère devenir DJ.

Son sommeil est également très perturbé. La page est impossible à tourner. "Tous les matins, dès que je me réveille, j'ai l'impression que tout tourne autour du moi, je ne suis pas stable, du coup ça me fait repenser tout le temps à ça. Peu importe ce que je fais dans la journée, tout ce que je ne peux plus faire me fait repenser à ça. Ça m'arrive de cauchemarder. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller sept fois dans la même nuit. Au quotidien, j'essaye d'y penser le moins possible mais, par exemple, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je ne peux pas le faire avec ma main gauche parce que je n'ai pas de force dans les doigts, donc ça me fait penser à ça", explique-t-il.

Antoine Conte a trouvé un nouveau club

Mis en examen dès le lendemain de l'agression pour violences volontaires avec arme, le 9 décembre 2016, Antoine Conte est libre. L'ex-défenseur de Reims évoluera à présent en Israël puisque le footballeur a été prêté au Beitar Jérusalem.

Une nouvelle qui ne doit pas ravir Liam Jean, qui aimerait voir son agresseur payer. "Qu'il soit enfermé et qu'il paye pour ce qu'il a fait. C'est tout ce que j'espère, le voir derrière les barreaux et qu'il comprenne que son acte n'était pas normal et qu'il était réfléchi, selon moi. Il a dit qu'il n'était pas réfléchi, mais il a pris le temps de rentrer chez lui, de prendre la batte et de ressortir", se souvient le jeune homme.