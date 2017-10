Antoine Griezmann grimace avec Erika, leur petite Mia jamais loin

Antoine Griezmann et sa belle Erika, deux grands enfants. Couple très jovial qui aime partager de joyeux fous rires souvent immortalisés sur Instagram, le célèbre attaquant de 26 ans et sa ravissante épouse ne se sont encore pas pris au sérieux le mardi 24 octobre alors qu'ils étaient de sortie avec leur adorable petite fille, Mia. Adepte des grimaces, Antoine et Erika en ont proposé une belle, publiée par madame dans une story éphémère. Les jeunes époux apparaissent côte à côte, le visage volontairement déformé.

Depuis quelques semaines, Erika Choperena, devenue officiellement Erika Griezmann en juin dernier lors d'une cérémonie romantique à Tolède, est passée au blond platine, un changement capillaire radical qu'elle avait également dévoilé sur Instagram. Antoine Griezmann se laissant pousser les cheveux depuis des mois, à la David Beckham, l'une de ses idoles, les amoureux ont presque la même coupe.

Lors de cette sortie dans un parc de Madrid, les jeunes parents n'étaient pas seuls mais accompagnés de Mia. La craquante fillette de 1 an et demi, toujours stylée grâce à la garde- robe bien fournie qui lui compose sa maman, a gambadé allègrement dans un parc. La fille d'Antoine Griezmann, qui a pris l'habitude d'aller le voir jouer à domicile, n'a pas mis longtemps à marcher, sûrement boostée par l'activité de son papa. Au cours de cette sortie automnale à Madrid, la petite Mia a été guidée par l'un des coéquipiers de Grizi, Diego Godin, défenseur de l'Atlético Madrid. L'international uruguayen a partagé une photo d'un de leurs moments de complicité sur Instagram, le visage de Mia étant invisible, comme toujours.