Antoine Griezmann : L'adorable vidéo de sa fille Mia, qui danse au stade

Antoine Griezmann a marqué à jamais l'histoire de l'Atlético Madrid le 16 septembre dernier, sous les yeux de sa fille, Mia. Le célèbre footballeur français a inscrit le tout premier but dans le nouveau stade tout juste inauguré, le Wanda Metropolitano, en présence du roi Felipe d'Espagne. Grâce à sa reprise du pied droit, l'attaquant de 26 ans a offert la victoire à son club madrilène (1-0) contre Malaga.

Parmi les milliers de fans présents dans l'arène flambant neuve figurait celle qu'il surnomme "sa princesse", sa fille de 1 an et demi Mia. Née en avril 2016, la jolie petite tête blonde n'a pas mis longtemps à tenir sur ses deux pieds. C'est justement debout que la fillette apparaît dans une nouvelle vidéo partagée par son papa sur sa page Instagram. Sensible aux chants madrilènes et à l'ambiance des stades, Mia danse avec entrain. Quelques mouvements captés en images, pendant qu'Antoine Griezmann foulait la pelouse du Wanda Metropolitano avec ses coéquipiers.