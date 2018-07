Antonin et Manue (La Villa) : Ce qui a été le plus difficile lors du tournage !

Le 16 juillet 2018, Antonin et Manue ont fait leur retour dans La Villa, la bataille des couples (TFX), une émission tournée en République dominicaine. Les candidats révélés dans Les Marseillais (W9) devaient affronter sept autres couples dans des épreuves physiques et mentales. Un défi pour eux qui n'étaient pas du tout sportifs. "On était confiant concernant notre couple. Après, on manquait de confiance sur les épreuves sportives. On sait qu'on a pas beaucoup d'aptitudes sportives parce qu'on ne fait pas souvent de sport, donc on avait une inquiétude", nous a confié le beau brun.

Tous deux ont donc été stratèges afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure : "Il y a eu des stratégies, des alliances... On est très amis avec Vivian qui a des qualités sportives donc on se complétait. C'était une aventure exceptionnelle parce qu'on a tout vécu. Les fous rires, les tensions, les disputes... On ne l'oubliera pas de sitôt."

Si le sport n'était pas leur fort, Manue a néanmoins assuré qu'en cours de tournage, Antonin et elle se sentaient un peu plus à l'aise... au point de leur donner l'envie de pratiquer une activité physique une fois de retour en France : "Le plus difficile, c'était les épreuves. Mais après, je pense que le rythme était tellement soutenu qu'on y a vraiment pris goût. On était venu chercher le dépassement de soi, la compétition et c'est ce qu'on a trouvé. (...) Ça a fait rire tout le monde mais quand je suis rentrée à Marseille, j'ai dit à tout le monde que je voulais m'inscrire à une salle de sport."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.