Aria (Star Academy) maman : Son fils est né, le prénom révélé

Aria et son compagnon Gus Forristal n'oublieront jamais cette journée du dimanche 14 juillet 2019. Aujourd'hui, l'ancienne professeur de la Star Academy (2005) a accouché d'un petit garçon comme elle l'a révélé sur son compte Instagram suivi par 107 000 abonnés.

C'est en partageant une photo de son fils qu'Aria a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. "Calvin Lucky Forristal bienvenue dans ce monde... Nous sommes déjà sérieusement amoureux de toi, vraiment beaucoup. @yogawithgus @babycalvinandfamily", a-t-elle légendé sa publication.

Pour rappel, c'est le 12 avril 2019 qu'Aria avait officialisé sa première grossesse. "Hey, les amis. Gus et moi avons une nouvelle excitante à partager. Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans notre famille et nous sommes sur la lune. Créer la vie avec la personne que vous aimez est la plus belle chose au monde. C'est excitant et effrayant à la fois. C'est une nouvelle aventure qui commence pour nous et on l'aime déjà", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

La jeune femme avait ensuite partagé de nombreuses photos sur lesquelles on pouvait apercevoir son beau bidon. L'occasion de découvrir qu'Aria a continué à travailler jusqu'à la fin de sa grossesse.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !