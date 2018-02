Ariane Brodier maman incroyablement amincie : Elle a retrouvé sa taille de guêpe

Si les internautes ont été nombreux à trouver Fulgence Ouedraogo "trop mignon" et son attention "adorable", d'autres ont quant à eux plutôt souligné la silhouette de la jeune maman. "Tu as retrouvé une taille de guêpe, dis donc", "Non mais tu ne viens pas d'accoucher là ! D'où sort cette silhouette ?? Je suis jalouse ! En tout cas joli bouquet", "Juste un mot, wow ! Tu as retrouvé ta belle ligne en un rien de temps", "Quel corps de rêve !", "Mon dieu regarde ton corps ! Comment as-tu fait ? T'es encore plus fine qu'avant", peut-on lire.

Face à ces nombreux messages concernant son impressionnante perte de poids depuis l'arrivée de bébé, Ariane Brodier s'est exprimée. "Ah non ! Je n'ai pas retrouvé mon corps", lance-t-elle alors en réponse à un commentaire. Pas de quoi convaincre ses fans...