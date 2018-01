Ariane Brodier maman : Elle a accouché !

Ariane Brodier a accouché de son premier enfant ! C'est sur Instagram que la comédienne de 38 ans a annoncé l'heureuse nouvelle. "Notre fils est né hier à 19h52", écrit-elle ce lundi 22 janvier 2018.

"L'accouchement a été magique malgré sa durée de 21h. Mon amoureux a été exceptionnel", précise Ariane Brodier en légende d'une illustration la représentant avec son chéri le rugbyman Fulgence Ouedraogo.

La jeune maman qui avait déjà révélé le sexe du bébé indique par ailleurs être "la femme la plus chanceuse et la plus heureuse de la planète" et souhaite bienvenue à son "petit trésor", sa "merveille", son fils.