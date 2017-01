Armie Hammer (Nocturnal Animals) : Papa pour la deuxième fois !

Armie Hammer, découvert grâce à The Social Network et actuellement à l'affiche du très bon Nocturnal Animals ainsi que de The Birth of a Nation, est papa pour la deuxième fois. C'est son représentant qui a confirmé l'heureuse nouvelle à People.

"La maman et le bébé se portent bien", a tout simplement déclaré le représentant de l'acteur. Il a tout de même précisé que le beau gosse de 30 ans et sa femme, Elizabeth Chambers, âgée de 34 ans et correspondante en chef de la Human Rights Foundation, avaient accueilli un petit garçon. Ce qui n'était plus un secret puisque Armie Hammer avait gaffé à la télévision concernant le sexe du bébé ! Si on ignore encore le prénom, on sait en revanche qu'il a pointé le bout de son nez dans un hôpital de Los Angeles, le 15 janvier.l

L'acteur et son épouse, mariés depuis mai 2010, sont déjà les parents d'une grande Harper, âgée de 2 ans. "Armie et Elizabeth sont comblés de joie de voir leur famille s'agrandir et leur fille Harper est déjà prête à tenir le rôle de grande soeur", a indiqué une source proche à People. Armie Hammer avait fait la même confidence sur le plateau de Jimmy Fallon. "Elle adore cette idée. Elle donne l'impression qu'elle l'aime pour le moment. (...) Je pense que lorsque le bébé arrivera, il y aura un sérieux ajustement à faire", avait-il dit.

Thomas Montet