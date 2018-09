Arnaud Ducret, l'absence de son papa : "J'en ai vachement souffert"

Ce jeudi 27 septembre 2018, M6 diffuse le premier numéro de Cap Horn. Pour sa première expédition, Mike Horn a choisi de partager son aventure avec Arnaud Ducret. Le duo s'est envolé pour les Philippines pour une expérience hors du commun.

C'était aussi l'occasion pour l'explorateur de 52 ans de faire plus ample connaissance avec l'humoriste et acteur de 39 ans. Ce dernier a notamment évoqué un événement qui l'a beaucoup affecté étant plus jeune, l'absence de son papa.

"Mon père a été beaucoup absent quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas vu pendant très longtemps. Je ne voulais plus le voir d'ailleurs. Peut-être que je fais ce métier-là pour ça aussi, pour l'envie d'être aimé. J'ai vachement souffert de ça. Je déconnais pas mal à l'école. Je faisais des conneries, des trucs pas méchants", a confié le papa d'Oscar (né en juillet 2012 de son union avec Maurine Nicot).

Arnaud Ducret a ensuite expliqué qu'il avait heureusement sa maman qu'il "respectait grave". Quand elle lui a donné la permission de se lancer dans des études pour devenir acteur, il a donc tout fait pour réaliser son rêve et la rendre fière : "J'ai trouvé du travail tout de suite. Le matin j'allais à l'école de théâtre, le midi je travaillais dans un magasin et le soir dans un restaurant pour payer mes cours. (...) Ma mère m'a toujours valorisé."

Quelques années plus tard, le beau brun a finalement renoué des liens avec son papa : "Mon père, je l'ai revu plus tard. Quand j'ai commencé à avancer dans le métier, il est revenu. Depuis, on a beaucoup discuté. Je suis fier de lui parce qu'il a beaucoup travaillé sur lui. On ne peut pas rattraper le temps, mais on vit des choses maintenant."