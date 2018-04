Arnaud Montebourg : Sa voiture renversée sur l'A63, il s'extirpe l'air de rien

Arnaud Montebourg a eu un accident de voiture ce vendredi 13 avril 2018. L'ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique s'est retourné sur la rocade de Bordeaux alors qu'il se rendait à Bayonne pour le travail.

Selon nos confrères de Sud-Ouest, l'accident a eu lieu vers 9h30. "Le véhicule de type SUV à bord duquel voyageait Arnaud Montebourg a percuté le séparateur de voies en béton à l'entrée de l'autoroute A63, sur la commune de Gradignan et s'est renversé, écrivent nos confrères. Le SUV a, semble-t-il, été coincé par le chauffeur d'un camion espagnol qui se serait rabattu précipitamment à l'approche d'une zone de travaux."

Arnaud Montebourg n'a pas été blessé. Sur les photos prises par des témoins, on peut le voir crapahuter, dans son beau costume made in France, pour s'extraire lui-même du véhicule. La classe ! Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé le tronçon autour de l'accident. Un constat a pu être rédigé et Arnaud Montebourg, sans doute un peu secoué, devait repartir à bord d'une autre véhicule direction Bayonne.