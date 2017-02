Artus en couple grâce à Danse avec les stars 7 : Ses confidences !

Artus est un homme heureux !

Après avoir participé au Meilleur Pâtissier (M6) en 2016, l'humoriste révélé dans On n'demande qu'à en rire (France 2, en 2011) s'est lancé un nouveau défi : enflammer la piste de Danse avec les stars 7 (TF1). Un défi réussit puisqu'il s'est hissé jusqu'en finale avec sa partenaire Marie Denigot, face à Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova, ainsi que Camille Lou et Grégoire Lyonnet.

S'il n'a pas remporté la compétition (c'est l'ex-candidat de Koh-Lanta qui a été sacré grand vainqueur), Artus a gagné le coeur d'une jeune femme. En effet, l'ancien chroniqueur de l'Emission pour tous (France 2) et l'Hebdo Show (TF1) a révélé lors d'une interview pour le site Paris Match qu'il a trouvé l'amour grâce à Danse avec les stars : "Elle est ma compagne, ma partenaire de vie ! Ça fait quelques mois qu'on est ensemble. On s'est rencontré sur l'émission Danse avec les stars".

Malgré son emploi du temps chargé (il remontera sur scène à partir du 1er avril prochain pour la pièce de théâtre qu'il a écrite Duels à Davidéjonatown), Artus souhaite prendre du temps pour sa vie personnelle : "Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. J'adore mon métier mais je veux profiter de ma femme, de mes parents et prendre du temps pour moi. Après c'est par période. En ce moment, c'est très chargé mais je ne veux pas garder cet emploi du temps tous les mois pendant des années."

Une excellente nouvelle pour celle qu'il surnomme déjà "ma femme".