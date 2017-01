Ashley Graham : Coup de gueule du top model !

"Je ne prends pas cette responsabilité à la légère et pense qu'être la voix et le visage de tant de femmes sous-représentées – dans la mode, au cinéma ou la télé – est encourageant. C'est super. Il m'arrive de l'oublier, puis quelqu'un m'approche en larmes et dit 'Grâce à vous, j'ai porté un short aujourd'hui' ou alors je reçois un e-mail disant 'J'ai couché avec mon mari lumières allumées'. Dans ces moments-là, je me dis wow, tu changes des vies, et tu le fais en étant toi-même", ajoute Ashley Graham sur la question du plus size.

Sûre d'elle et de son charme, Ashley fait le bonheur de son mari, le réalisateur Justin Ervin (avec qui elle s'est récemment rendue à Porto Rico), et régale ses millions d'admirateurs en publiant sur Instagram les photos de son quotidien.

Ses followers peuvent également la dévorer du regard sur une nouvelle campagne publicitaire pour la marque de sous-vêtements Addition Elle. Le Daily Mail en a publié les délicieuses images.