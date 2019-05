Ashley Massaro : L'ex-Diva de la WWE morte à 39 ans, sa fille en grande détresse

Elle avait fait le choix de quitter la WWE et l'univers du catch en 2008, dans lequel elle avait fait une entrée remarquée trois années plus tôt, pour pouvoir se consacrer à sa fille malade ; cette dernière, Alexa, pleure aujourd'hui sa mère : Ashley Massaro a été déclarée morte le 16 mai 2019 dans un hôpital du comté de Suffolk à Long Island, dans l'État de New York, à dix jours de ce qui aurait été son 40e anniversaire. Les causes de son décès, constaté à l'hôpital où elle avait été transportée après avoir été retrouvée inanimée chez elle, ne sont pas encore connues. La piste criminelle est toutefois exclue.

Née à New York le 26 mai 1979 dans une famille loin d'être étrangère au catch (son père, son frère et son oncle le pratiquaient), Ashley Massaro y était venue un peu par hasard, repérée lors d'un concours de beauté en maillot de bain par un recruteur de la WWE, la prestigieuse fédération de catch américaine. La jeune femme, qui avait alors à son actif les couronnes de Miss Hawaiian Tropic USA 2002 et Miss Hawaiian Tropic Canada 2004 ainsi qu'un certain nombre de parutions sur le papier glacé de la presse masculine (Playboy, FHM, Maxim, Stuff), avait ensuite remporté le tremplin organisé par la Ligue, le 2005 Raw Diva Search. Dotation : 250 000 dollars et un contrat d'un an au sein de la WWE. Elle y fera trois années en tant que l'une des Divas de la fédération, participant notamment à Wrestlemania 23 et 24 en 2007 et 2008.

En juillet de cette année-là, elle avait demandé à être libérée de son contrat pour pouvoir s'occuper de sa fille Alexa, alors âgée de 8 ans, qui était malade. Mère célibataire, elle avait estimé qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être "sur la route alors que la chair de sa chair avait besoin [d'elle]" : "J'aimerais pouvoir faire les deux à la fois et qu'il y ait d'autres solutions, mais vu la gravité de la situation, je vais devoir demander à m'arrêter pour l'instant", avait-elle expliqué.

Quelques semaines plus tôt, Ashley Massaro pleurait Luke Perry

Son passage sur les rings lui avait valu une belle notoriété et quelques autres opportunités, en particulier en 2017, avec une apparition dans un épisode de la série Smallville, une autre dans un clip de Timbaland (Throw It on Me), une couverture de Playboy (dont la promotion avait été faite dans Smackdown, l'une des émissions de la WWE) et une participation au programme Survivor en Chine, dans lequel elle n'avait tenu que six jours avant d'être éliminée. Elle avait par la suite continué ses activités de mannequin et avait même fait son retour au catch en 2017 dans une ligue indépendante. Un retour au sein de la WWE était vraisemblablement inenvisageable puisqu'elle avait pris part en novembre 2016 à une action en justice contre la fédération et avait déclaré avoir tu, suivant une consigne de celle-ci, une agression sexuelle dont elle aurait été victime lors d'une tournée de la WWE dans une base militaire américaine au Koweït.

Quelques heures seulement avant sa mort, Ashley Massaro était encore active sur les réseaux sociaux : elle avait ainsi montré mercredi 15 mai à ses 134 000 followers sur Twitter la quantité de courrier de fans qu'elle recevait et auquel elle répondait avec plaisir. Elle s'était également réjouie à l'idée de fêter ses 40 ans et avait prévu de passer son week-end d'anniversaire à Las Vegas. Et quelques semaines plus tôt, elle s'était émue de la mort tragique de l'acteur Luke Perry, qui s'était prêté dans les années 2000 à une séquence de Raw pour la WWE et dont elle ressortait avec nostalgie les images...