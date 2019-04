Luke Perry mort : KJ Apa (Riverdale) se confie sur son "père de substitution"

La mort soudaine de Luke Perry, le 4 mars 2019 à l'âge de 52 ans des suites d'un AVC, a provoqué une onde de chagrin mondiale, tant l'acteur américain a marqué les esprits, emblématique Dylan de la série Beverly Hills 90210 et revenu au premier plan depuis 2017 dans la série Riverdale, dans laquelle la jeune génération a pu le découvrir. Une disparition cruelle, alors qu'il avait de grands projets - un mariage, son retour dans le reboot de Beverly Hills 90210 avec ses partenaires de l'époque -, qui avait fait réagir de très nombreuses personnalités du showbiz.

Le jeune acteur KJ Apa, son fils de fiction (Archie Andrews) dans Riverdale, n'avait pas manqué de réagir à l'annonce de son décès, mais son post Instagram tardif et minimaliste - "Rest in Love bro" - avait fait un tollé, incompréhensible au regard de la relation privilégiée qu'on lui prêtait avec le défunt. Invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon, il a eu l'occasion de se montrer plus loquace et a laissé voir son émotion.

"C'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens", a déclaré le Néo-Zélandais de 21 ans, décrivant Luke comme "le genre de personne qui fait tout son possible pour que, qui que tu sois, peu importe que tu sois grand ou petit, tu te sentes à l'aise et chaleureusement accueilli". "On n'en croise pas tous les jours, des gars comme Luke", a-t-il ajouté, parfois étranglé par l'émotion en évoquant leur "complicité" au cours de son entretien avec Jimmy Fallon. KJ Apa, qui a l'âge des véritables enfants de Luke Perry, Jack (21 ans) et Sophie (18 ans), explique que celui-ci se comportait justement comme un père pour lui sur le tournage de Riverdale à Vancouver, au Canada, bien lopin de sa famille et de ses terres natales : "Il appelait mes parents chaque semaine pour leur donner des nouvelles de moi et leur dire comment j'allais. Si j'avais un rhume ou autre, il disait : "Je lui ai amené du Gatorade à son appartement l'autre jour."" Apparemment, Luke Perry et le père de KJ, Keneti Apa, qui est samoan, s'envoyaient "constamment" des textos.

"J'aimerais bien être comme lui", s'est ému le jeune homme en pensant à tout ce que le regretté Luke, dont les obsèques ont été célébrées le 11 mars dernier, représentait pour lui. Le dernier épisode de Riverdale le figurant a été diffusé il y a quelques jours, mettant en scène "un magnifique moment, très vrai, entre un père et son fils", selon les mots du créateur de la série, Roberto Aguirre Sacasa.

"Toutes les choses formidables que vous avez entendues à propos de Luke Perry ? Elles sont toutes vraies, a de son côté loué Mark Consuelos (Hiram Lodge dans Riverdale) auprès du magazine Esquire. C'était bien lui. C'était une personne incroyablement généreuse et gentille. Ça, on ne peut pas faire semblant. Il faisait partie des gens bien."