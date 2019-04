Luke Perry : Ses enfants Sophie et Jack, en deuil, célèbrent leur complicité

Sophie Perry est particulièrement engagée en Afrique. Toujours sur Instagram, elle a annoncé qu'elle était de retour au Malawi, après avoir précipitamment quitté le pays en apprenant que son papa était malade. "Les premiers jours de retour au Malawi ont été très riches en émotions, mais ça fait du bien de revenir, de finir ce que j'ai commencé, de faire au mieux avec le temps qu'il nous reste. J'ai récemment appris qu'il se pouvait que nous ayons moins de temps que nous le pensons. C'était effrayant de quitter la maison une nouvelle fois, si tôt, mais il y a un travail à finir et quelqu'un à rendre fier." De son côté, Catcheur professionnel sous le nom de Jungle Boy, le fils aîné de la star avait publié une nouvelle vidéo de son retour sur le ring. Le 13 mars dernier, Jack Perry avait été contraint d'annuler un match quelques jours après le décès soudain de son père : "Je ne suis pas sûr d'être prêt un jour, mais je suis de retour. Merci pour votre amour et votre soutien", a-t-il écrit en légende du clip, un best of de son dernier match dont il est d'ailleurs sorti vainqueur.

Le 4 mars 2019, le beau gosse torturé de Beverly Hills est décédé après l'AVC dont il avait été victime cinq jours plus tôt. Il avait 52 ans, allait se marier avec sa fiancée Wendy Madison Bauer et devait jouer dans le revival de la série qui lui a valu la gloire. Incinéré en toute discrétion devant ses proches dans le Tennessee où il vivait, Luke Perry a eu droit, selon le site TMZ, à un hommage le 13 avril en présence de son entourage et de tous ceux qui ont collaboré avec lui. Parmi eux, l'équipe de la série Riverdale dans laquelle il incarnait le papa du héros, interprété par K. J. Apa.