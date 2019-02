Luke Perry victime d'un AVC : la star de Beverly Hills hospitalisée

Luke Perry a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral le 27 février 2019 et est actuellement hospitalisé, annonce le site américain TMZ. La star de Beverly Hills, âgée de 52 ans, se trouvait à Los Angeles où elle tournait des épisodes pour la série Riverdale, incarnant le père du héros, Archie (K.J. Apa).

Les ambulanciers se sont rendus chez Luke Perry à Sherman Oaks mercredi matin vers 9h40. D'après le toujours très bien informé TMZ, les secours ont été appelés pour signifier qu'il avait été victime d'une attaque. L'acteur américain a été transporté dans un hôpital proche. Son état de santé est pour le moment inconnu.

L'AVC de Luke Perry survient alors que les fans de la série qui lui a valu la gloire dans les années 1990 venaient d'apprendre qu'un revival du show était en route. Les studios la Fox ont annoncé le reboot de Beverly Hills car la présence des acteurs Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Jason Priestley (Brandon), Brian Austin Green (David), Tori Spelling (Donna) et Gabrielle Carteris (Andrea). Celui qui incarnait le rebelle Dylan ne figurait toutefois pas dans ce nouveau projet pour le moment.

Coup dur pour Luke Perry, lui qui pouvait se féliciter d'avoir frôlé un drame en 2015. Lors d'une interview réalisée pour Fox News en 2107, il était revenu sur ce jour où des excroissances cancéreuses avaient été découvertes alors qu'il pratiquait une coloscopie de routine. Grâce à ce dépistage précoce, le comédien a rapidement pu être soigné. Une expérience qui l'a poussé à se mobiliser en faveur de la lutte contre le cancer du côlon. S'il surveille depuis de près son alimentation pour prévenir tout nouveau risque, il n'a pas pu éviter cet AVC. On espère, pour lui et sa famille – il a deux enfants avec Rachel Minnie Sharp (Jack, 21 ans, et Sophie, 18 ans), qu'il trouvera la force de s'en sortir.