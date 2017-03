Luke Perry sauvé d'un cancer, la star de Beverly Hills 90210 a échappé au pire

Shannen Doherty aurait pu ne pas être la seule star de Beverly Hills 90210 à se battre contre une grave maladie. Si la célèbre actrice de 45 ans frappée par un cancer du sein vient d'achever son traitement après deux ans de combat, c'est aujourd'hui son ancienne costar Luke Perry qui révèle avoir frôlé le drame.

Au cours d'une interview réalisée pour Fox News, l'acteur de 50 ans est revenu sur ce jour de 2015 où des excroissances cancéreuses ont été découvertes alors qu'il pratiquait une coloscopie de routine. Grâce à ce dépistage précoce, le comédien a rapidement pu être soigné. Une expérience qui l'a poussé à se mobiliser dans la lutte contre le cancer du côlon. "Actuellement, 23 millions d'Américains qui n'ont pas été examinés, devraient être examinés. Si j'avais attendu, ça aurait été un tout autre scénario", a-t-il confié à Fox News. Si Luke Perry est aussi investi dans cette cause, c'est également parce que la femme d'un de ses amis d'enfance est atteinte d'un cancer diagnostiqué au stade 3, c'est à dire déjà très avancé.

Aujourd'hui, Luke Perry surveille de très près son alimentation pour prévenir tout nouveau risque. "J'ai réduit la viande rouge de manière significative. Avant, je ne mangeais que du steak et des patates – maintenant, je les réserve aux grandes occasions. Je mange beaucoup plus de poisson, des graines et des fibres", a-t-il expliqué.

Discret depuis la fin de Beverly Hills 90210 en 2000 – il a enchaîné des apparitions dans des séries comme Will and Grace, New York Unité spéciale, Esprits criminels – Luke Perry signe son grand retour dans Riverdale. La série de Netflix diffusée aux Etats-Unis sur The CW a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.