Luke Perry – Révélations sur ses obsèques : Il n'a pas été enterré...

Luke Perry a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans le lieu qu'il aimait tant, sa ferme du Tennessee. Selon des sources familiales, l'acteur de 52 ans repose désormais à Vanleer, ville dans laquelle il possédait un terrain de plus de 150 hectares. En effet, fort du succès de la série Beverly Hills, il avait acquis cette ferme immense dans les années 1990. Il y résidait de temps à autre, vivant aussi dans sa maison de Los Angeles qu'il avait mise en vente en 2015.

L'inoubliable Dylan McKay n'a donc pas été enterré comme on a pu le croire par manque de précision sur son certificat. En effet, le document indiquait seulement que son corps avait été transporté dans le Tennessee pour sa dernière demeure, sans information supplémentaire. Tout porte à croire que la famille de Luke Perry a récupéré sa dépouille avant de se rendre dans sa ferme pour organiser ses obsèques en toute discrétion.

Une cérémonie privée pour sa famille et ses amis est prévue dans quelques semaines. Ses enfants, Sophie et Jack, nés de son mariage avec Minnie Sharp, et sa fiancée Wendy Madison Bauer avec qui il devait bientôt se marier seront présents.

Luke Perry est mort le 4 mars 2019 après un AVC survenu cinq jours plus tôt, soit le 27 février. Cet homme discret qu'on a dernièrement pu voir dans la série Riverdale aura droit à des adieux à son image, loin du bruit médiatique et en toute sérénité.