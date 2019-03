Obsèques de Luke Perry : La star enterrée en toute discrétion...

Le certificat de décès de Luke Perry a été dévoilé par le site américaine TMZ.com. Il confirme que l'acteur américain de 52 ans est bien mort le 4 mars 2019 après un AVC brutal, mais on apprend également où il repose désormais en paix : dans le Tennessee.

Dans le document divulgué dans les médias, on peut lire que Luke Perry est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral qui est survenu cinq jours avant qu'il ne perde la vie, soit le 27 février. Sa fiancée, Wendy Madison Bauer, – ils devaient bientôt se marier – est indiquée comme la personne la plus proche du défunt. Enfin, on découvre également que son corps a été transporté à Dickson dans le Tennessee et qu'il a été enterré le 11 mars.

C'est en effet dans cet état du sud de son pays que le célèbre Dylan McKay de Beverly Hills aimait vivre. Il y possédait une ferme depuis 1995. On est donc bien loin des clichés des stars américaines. En 2015, le père de Sophie et Jack, nés de son mariage avec Minnie Sharp, avait même mis en vente sa demeure californienne pour 2,8 millions de dollars, preuve qu'il pouvait très bien ne pas avoir d'attache à Hollywood.

Homme discret qu'on pouvait voir dernièrement dans la série Riverdale, Luke Perry aura eu droit à des adieux à son image, loin du bruit médiatique et en toute sérénité.