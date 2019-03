Luke Perry : Sa fille Sophie rend hommage à sa maman, son pilier dans le deuil

A seulement 18 ans, Sophie Perry vit l'une des épreuves les plus difficiles, celle de perdre son père. Et elle a bien failli ne pas pouvoir lui dire au revoir. La fille de Luke Perry se trouvait en Afrique lorsqu'elle a été prévenue du grave état de son père, victime d'un AVC survenu à son domicile de Sherman Oaks le 27 février 2019.

Sans se poser de question, la jeune femme a interrompu son voyage caritatif au Malawi, débuté un mois plus tôt, et a pris un billet pour la Californie. Luke Perry était entouré de sa fille mais aussi de son fils Jack, 21 ans, de son ex-femme Minnie Sharp (avec qui il a eu ses deux enfants) et de sa fiancée Wendy Madison Bauer lorsqu'il s'est éteint le 4 mars à l'hôpital St Joseph de Burbank à Los Angeles.

Très proche de son papa, à qui elle a rapidement rendu hommage, Sophie Perry l'est également de sa maman. La jeune femme a choisi de la mettre en lumière le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. "Vous savez tous que mon père est une superstar mais je veux dire que je suis très chanceuse en termes de parent avec ma maman aussi, Minnie", a-t-elle débuté. Sa mère occupe une place importante dans sa vie. Elle la considère également comme sa meilleure amie : "Elle est la personne la plus forte, la plus douce et la plus incroyable que j'ai rencontrée, comme pour n'importe qui. Comment ai-je fait pour être aussi chanceuse d'avoir deux icônes pour parents ? Je t'aime maman et je ne pourrais pas traverser cette épreuve sans toi. Personne ne le pourrait", a-t-elle poursuivi.

Pour illustrer cette belle déclaration, Sophie Perry a choisi plusieurs photos, l'une plutôt récente la montrant avec sa maman, l'une de sa maman plus jeune et une autre d'elle avec son papa.