Mort de Luke Perry, sa fille Sophie bouleversée : "Tout s'est passé si vite"

Lorsque Luke Perry est mort dans la matinée du lundi 4 mars 2019 à l'hôpital St. Joseph de Burbank, à Los Angeles, l'acteur américain de 52 ans était entouré de plusieurs proches : sa fiancée Wendy Madison Bauer, son ex-femme Minnie Sharp, sa maman Ann Bennett, son beau-père Steve Bennett, son frère Tom Perry, sa soeur Amy Coder, mais aussi et surtout ses deux enfants Jack, 21 ans et Sophie, 18 ans.

Partie à la fin du mois de janvier en Afrique pour un long voyage qui l'a conduite jusqu'au Malawi, Sophie Perry s'y trouvait lorsqu'elle a appris que son père avait été victime d'un AVC le 27 février et que son état de santé était très préoccupant. Il a été révélé après sa mort que la star de la série Beverly Hills 90210 n'est jamais sortie du coma, les séquelles causées à son cerveau étant beaucoup trop importantes. A peine Sophie a-t-elle été avertie que la jeune femme a pris un billet retour pour la Californie.

Au lendemain du décès de son père, dont elle était très proche, Sophie Perry s'est saisie de sa page Instagram afin d'exprimer sa profonde tristesse mais aussi saluer l'immense élan de solidarité qui s'est formé autour d'elle et de leur famille. "Il s'est passé beaucoup de choses pour moi cette semaine. Tout s'est passé si vite. Je suis rentrée juste à temps du Malawi pour être avec ma famille, a-t-elle débuté son long message. Ces dernières 24 heures, j'ai reçu beaucoup d'amour et de soutien. Je ne peux répondre individuellement aux centaines de merveilleux et chaleureux messages, mais je les vois et je vous aime pour toutes les pensées positives que vous adressez à ma famille."