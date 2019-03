Luke Perry - Son fils a "le coeur brisé" : "J'ai appris tellement de toi..."

Peu après sa fille Sophie (18 ans), c'est au tour de son fils Jack (21 ans), de prendre la parole après la tragique nouvelle de la disparition de Luke Perry à l'âge de 52 ans. L'acteur révélé par la série Beverly Hills est mort le 4 mars 2019 après un AVC survenu le 27 février.

Jack Perry s'est exprimé, le coeur brisé, en se souvenant de récents moments passés avec son père et en promettant de faire perdurer sa mémoire. Il a ainsi posté sur son compte Instagram mercredi un cliché d'un de ses matchs de catch auquel Luke Perry a certainement assisté ainsi qu'une photo d'enfance où il pose dans les bras de son papa. En légende, il écrit : "Il représentait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Pour moi, il était toujours papa. Il m'a aimé et m'a soutenu dans tout ce que j'ai entrepris, il m'a inspiré à être le meilleur dans tout ce que je pouvais faire." Puis, le jeune homme s'adresse directement à Luke Perry dans la suite de son hommage : "J'ai appris tellement de toi et mon coeur est brisé en pensant à tous les moments que je pourrais pas partager avec toi. Tu vas me manquer à chaque pas que je vais faire sur terre. Je ferai tout ce que je peux pour honorer ta mémoire et te rendre fier. Je t'aime papa."